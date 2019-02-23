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النقض تؤيد أحكام المؤبد والسجن المشدد للمتهمين بأحداث بولاق أبو العلا

السبت، 23 فبراير 2019 11:37 ص
النقض تؤيد أحكام المؤبد والسجن المشدد للمتهمين بأحداث بولاق أبو العلا محكمة النقض - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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رفضت محكمة النقض، اليوم، طعون 18 متهما على أحكام السجن المشدد من 15 سنة للمؤبد، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث بولاق أبو العلا".

 

كانت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قضت بمعاقبة متهمين بالسجن المؤبد لـ88 متهما، وقضت أيضا بالسجن المشدد لمدة 15عامًا على 16 متهما آخرين، مع إلزام المتهمون بالمصروفات الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات بعد قضائهم فترة العقوبة ومصادرة الأحراز وقضت ببراءة باقى المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.

 

وتقدم بالطعن أمام محكمة النقض 18 متهما من المحكوم عليهم بالسجن من المشدد 15 سنة للمؤبد.

 

وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

amin daoud

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