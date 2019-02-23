القوى العاملة: 20 شركة تشارك فى مبادرة "أعرف واحمى نفسك" بدمياط

كتب محمود راغب

شارك 79 عاملا على مستوى 20 شركة بالتعاون مع مديرية القوى العاملة بمحافظة بدمياط فى مبادرة "أعرف واحمى نفسك" التى أقامتها وزارة القوى العاملة "الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنى لتأمين بيئة العمل" تحت رعاية محمد سعفان وزير القوى العاملة لتوعية المنشآت على مستوى المحافظة بالسلامة والصحة المهنية بهدف نشر ثقافة السلامة .

وقال وزير القوى العاملة إن المبادرة تهدف إلى التعرف على مخاطر بيئة العمل ، وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها والتعامل مع خطة الطوارئ ، والقوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ، ودور كل الأطراف المعنية فى الوصول إلى بيئة عمل آمنة .

وأوضح أيمن ربيع رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، أن الندوة اقيمت بمقر شركة سيسكو ترانس للصناعات الحديدية بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة.

وقال عوض سكين باشا مدير مديرية القوى العاملة بدمياط: إنه تم استعراض بعض الموضوعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وكيفية التعرف على المخاطر المحتملة ، وإلزام العامل بارتداء مهمات الوقاية الشخصية ، وعرضت كل منشأة لأساليب السلامة والصحة المهنية المتبعة لتبادل الخبرات بينهم البعض .

وأضاف محمد مدكور مدير عام إدارة السلامة والصحة المهنية بالوزارة أنه تم أيضا خلال الندوة كيفية الإعداد لخطة الطوارئ والإخلاء، وذلك لنشر الوعي الوقائي بين العاملين بالمنشآت المختلفة في مجال السلامة والصحة المهنية.

حضر الندوة الدكتورة سهير الليثى مديرة إدارة تأمين بيئة العمل بالوزارة، وعدد من مفتشى السلامة والصحة المهنية ، ومسئولو السلامة بالمديرية .