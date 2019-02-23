القوى العاملة تبدأ غدا قبول طلبات 50 وظيفة بإحدى دول الخليج

كتب محمود راغب

تبدأ وزارة القوى العاملة، غدا الأحد وحتى الخميس المقبل ، قبول طلبات 50 وظيفة بمهنة عامل إنتاج بإحدى شركات المباني للعمل في إحدى دول الخليج، براتب شهري بعملة دولة العمل تساوي حوالى 8 آلاف و600 جنيه مصري تقريبا، فضلا عن توفير المسكن والمواصلات والبدلات والإضافي، وتذكرة السفر، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.

وأوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الشركة الطالبة لا تشترط في المتقدم مؤهلا، أو خبرة أو بدون، بحيث لا يزيد السن على 35 سنة، مع تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة جواز السفر سار لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وصورة شخصية، والسيرة الذاتية موضحا بها رقم الهاتف.

وأشار إلي أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.

ونوّه الوزير إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.