القبض على 4 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرات وسلاح نارى فى الغربية

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية بقيادة الرائد هادى سالم رئيس مباحث المركز القبض على 3 عاطلين مسجلين خطر وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة .

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث بالغربية يفيد بتمكن الرائد هادى سالم رئيس مباحث كفر الزيات والنقيب أحمد شيحة معاون المباحث من القبض على 4 مسجلين خطر بعد تبادل إطلاق النار .

وتم ضبط كلا من " أحمد ع " وشهرته القرم 35 سنة وبحوزته بندقية خرطوش وعدد 6 شرائط حبوب مخدرة، 14 قطع حشيش، 6 طلقات خرطوش، " على ع أ " 24 سنه عاطل ومقيم بقرية دقرن وبحوزته بندقية خرطوش، 6 طلقات من ذات العيار، 9 قطع حشيش

كما تم ضبط " عمرو م د " 22 سنة عاطل ومقيم بقرية أبيار وبحوزته فرد خرطوش وطلقة ذات العيار، 3 قطع حشيش كبيرة الحجم، " أحمد أ أ " 33 سنة عاطل ومقيم بقرية اييج وبحوزته 2 سلاح أبيض "مطواة" 3 قطع حشيش .

تم نقل المتهمين لديوان المركز وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة لتولى التحقيق .