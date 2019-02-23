القبض على مستريح تجارة الأعلاف بدمياط مختبئا داخل إحدى الشقق فى الإسكندرية

دمياط - عبده عبد البارى

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بالتعاون مع مديرية أمن الإسكندرية، القبض على مستريح تجارة الأعلاف، والصادر ضده أحكام قضائية بعد جمعه 20 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها فى تجارة وصناعة الأعلاف.

كانت معلومات سرية قد وردت لمديرية أمن دمياط، باختباء المتهم بإحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام "القطب ه" 65 سنة، بالنصب على العديد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها، وفر هاربا حتى تعددت الأحكام القضائية الصادرة ضده.

وبتشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات وضباط إدارة البحث الجنائى فى دمياط، لضبط "القطب هـ"، تاجر مقيم بقرية الروضة دائرة مركز فارسكور والسابق قيامه بالنصب على العديد من المواطنين من أهالى القرية محل إقامته، والتحصل من 64 شخصا على مبالغ مالية بلغت حوالى 20 مليون جنيه، بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية وهروبه منذ حوالى 3 سنوات، لعدم قدرته على سداد تلك المبالغ، وصدور 21 حكما قضائيا ضده بالحبس "15 جزئى، 6 مستأنف".

وأسفرت الجهود عن ضبطه، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية قبله والمتابعة، يأتى ذلك فى إطار خطة قطاع الأمن العام بتتبع واستهداف المحكوم عليهم الهاربين خاصة الصادر ضدهم أحكام مجمعة.