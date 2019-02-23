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فى ختام زيارته لروسيا...

الفريق مميش يعلن زيارة شركات روسية مارس المقبل للمنطقة الاقتصادية

السبت، 23 فبراير 2019 01:06 م
الفريق مميش يعلن زيارة شركات روسية مارس المقبل للمنطقة الاقتصادية الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
كتبت- هبة حسام
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فى ختام زيارته لدولة روسيا، التقى الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس القائم بأعمال محافظ سان بطرسبرج ألكسندر بيجلوف قبل مغادرته لبحث سبل التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ونظيرتها الحرة فى سان بطرسبرج، من خلال توسعة الشركات استثماراتها والعاملة فى المنطقة الاقتصادية الحرة بسان بطرسبرج والعمل فى "قناة السويس".

 
وقال الفريق مميش، إن هناك مجالات عديدة يتم التعاون فيها بين اقتصادية قناة السويس ومحافظة سان بطرسبرج منها فى مجالات الطاقة وبناء السفن وصناعة الجرارات والمعدات الزراعية والأدوية وهى تلك المجالات التى تتميز بها المحافظة الروسية.
 
 
وعقب انتهاء زيارته الرسمية لدولة روسيا الاتحادية، أعلن الفريق مميش أن المنطقة الاقتصادية تستقبل مسئولى  شركة CMM الروسية مارس المقبل، لزيارة المنطقة وبحث آليات إقامة وتنفيذ مشروع لتصنيع الأوناش الثقيلة ومعدات الرفع الخاصة بالموانئ، داخل المنطقة، حيث تعد الشركة من كبرى الشركات الروسية العاملة بالمجال، حيث قامت الشركة بتوقيع اتفاقية إطارية لتنفيذ المشروع مع مركز التصدير الروسى خلال اجتماعات وفد المنطقة الاقتصادية فى سان بطرسبرج.
 
وقال مميش  إن الزيارة كانت ناجحة للجانبين، كما كانت الجلسات مثمرة للغاية.
 
وعقب انتهاء زيارته لروسيا توجه الفريق مهاب مميش لدولة كوريا الجنوبية، صباح اليوم لحضور ملتقى الأعمال المصرى الكوري، لبحث سبل التعاون فى مجال صناعة السفن وكذلك الترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
 
الفريق مميش يعلن زيارة شركات روسية مارس المقبل للمنطقة الاقتصادية (1)
 
الفريق مميش يعلن زيارة شركات روسية مارس المقبل للمنطقة الاقتصادية (2)
 
الفريق مميش يعلن زيارة شركات روسية مارس المقبل للمنطقة الاقتصادية (3)
 
الفريق مميش يعلن زيارة شركات روسية مارس المقبل للمنطقة الاقتصادية (4)
 
 
 

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