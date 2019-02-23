الغرف التجارية السعودية: مبادرة مصرية سعودية لاستهداف الأسواق الأفريقية

أعلن سامى العبيدى، رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية بالسعودية، عن إطلاق مبادرة لعمل شراكة مصرية سعودية لغزو واستهداف الأسواق الأفريقية للاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى تتمتع بها مصر، لافتًا إلى أن المباراة ستكون بالتنسيق بين الغرف التجارية المصرية ونظيرتها فى السعودية.

وأضاف العبيدى، أن عدد الشركات السعودية العاملة فى مصر ارتفع من 4496 شركة إلى 5338 شركة، مشيرا إلى أن هناك العديد من المبادرات المقرر إطلاقها بين الغرف التجارية بين البلدين خلال الفترة المقبلة على أن ينعقد اجتماع مرتقب بمحافظة أسوان ويعقبه اجتماع آخر بالمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصرى السعودى، بحضور ابراهيم العمر رئيس هيئة الاستثمار بالسعودية، الدكتور وعلى المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية، سالم العبيدى رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية.