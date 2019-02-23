video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 فبراير 2019 06:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الغرف التجارية السعودية: مبادرة مصرية سعودية لاستهداف الأسواق الأفريقية

السبت، 23 فبراير 2019 05:43 م
الغرف التجارية السعودية: مبادرة مصرية سعودية لاستهداف الأسواق الأفريقية سامى العبيدى رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية بالسعودية
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق

أعلن سامى العبيدى، رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية بالسعودية، عن إطلاق مبادرة لعمل شراكة مصرية سعودية لغزو واستهداف الأسواق الأفريقية للاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى تتمتع بها مصر، لافتًا إلى أن المباراة ستكون بالتنسيق بين الغرف التجارية المصرية ونظيرتها فى السعودية.

 

 

وأضاف العبيدى، أن عدد الشركات السعودية العاملة فى مصر ارتفع من 4496 شركة إلى 5338 شركة، مشيرا إلى أن هناك العديد من المبادرات المقرر إطلاقها بين الغرف التجارية بين البلدين خلال الفترة المقبلة على أن ينعقد اجتماع مرتقب بمحافظة أسوان ويعقبه اجتماع آخر بالمملكة العربية السعودية.

 

 

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصرى السعودى، بحضور ابراهيم العمر رئيس هيئة الاستثمار بالسعودية، الدكتور وعلى المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية، سالم العبيدى رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس الأعمال السعودى المصرى يشيد بارتفاع معدلات النمو.. ويؤكد: نتابع تطور اقتصاد مصر

تخصيص 30 ألف فدان ضمن مشروع زراعة 2.5 مليون نخلة فى الوادى الجديد

اخبار الاقتصاد

مجلس الأعمال السعودي المصرى

صادرات مصر




لا تفوتك
وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم

وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

اضحك مع حكام الإيجيبشن ليج.. ركلة حرة لأحمد الشناوى بعد كرة مشتركة مع زميله بالفريق.. معروف "نسى" البطاقات الصفراء.. فادى نجاح يشهر الإنذار لزميله.. ومبروك نبيل يعود لاستئناف المباراة بعد نهايتها بسبب دقيقة

اضحك مع حكام الإيجيبشن ليج.. ركلة حرة لأحمد الشناوى بعد كرة مشتركة مع زميله بالفريق.. معروف "نسى" البطاقات الصفراء.. فادى نجاح يشهر الإنذار لزميله.. ومبروك نبيل يعود لاستئناف المباراة بعد نهايتها بسبب دقيقة

الإدارية العليا تلغى حكم وقف "أوبر وكريم" وتقضى باستمرار عملهما فى مصر

الإدارية العليا تلغى حكم وقف "أوبر وكريم" وتقضى باستمرار عملهما فى مصر

الغرف التجارية السعودية: مبادرة مصرية سعودية لاستهداف الأسواق الأفريقية

الغرف التجارية السعودية: مبادرة مصرية سعودية لاستهداف الأسواق الأفريقية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة