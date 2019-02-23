السعودية تعين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة فى أمريكا.. وخالد بن سلمان نائبا لوزير الدفاع

كتب محمود محيى

أصدر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب ملك المملكة العربية السعودية، أوامر ملكية باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، منذ قليل، إنه بعد الإطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) تم إصدار الأمر الملكى بتعيين الأميرة ريما سفيرة لدى الولايات المتحدة.

كما أصدر الأمير محمد بن سلمان أمر ملكى آخر، بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبى للمملكة العربية السعودية.

وأصدر الأمير السعودى أمر ملكى ثالث، بتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير.