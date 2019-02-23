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"الزراعة" تشن حملات رقابية على أسواق اللحوم للحد من الذبح خارج المجازر

السبت، 23 فبراير 2019 01:00 ص
"الزراعة" تشن حملات رقابية على أسواق اللحوم للحد من الذبح خارج المجازر مجزر - أرشيفية
كتب عز النوبى
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 تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة فى الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، بتكثيف حملاتها المرورية على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وضبط المخالف واتخاذ جميع الاجراءات القانونية والرقابة  المشددة للحد من مخالفات ذبح الحيوانات خارج المجازر وفقا للمواصفات المصرية لتداول اللحوم وتأكيدا على وصول غذاء صحى آمن للمواطنين في المقام الأول.
 
يأتى ذلك بعدما تمكنت أجهزة التفتيش البيطرية على اللحوم بالخدمات البيطرية من ضبط 15  طنا و 297 كجم أسماك مجمدة و دواجن و لحوم بلدي بقري و ضأن و لحوم مجمده و كبدة مجمدة و مصنعات لحوم و أحشاء و دهون غير صالحة للإستخدام الآدمي في 19 محافظة خلال أسبوعين وتم تحرير 273 محضرا.
 
وقالت الدكتورة منى محرز نائب وزير  الزراعة  لشئون الثروة الحيوانية والسمكية  والداجنة، في تصريحات  لـ"اليوم السابع"، إن الحملات التفتيشية على أسواق وعرض وبيع  اللحوم بالاشتراك مع لجان من ادارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى  للمرور على أماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاة المخالفين.
 
فيما أكد تقرير الخدمات البيطرية، إن أطباء الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم  تقوم  بمراجعـــــة التقاريــــر الشهريـــــة لمخالفات لائحة المجازر والتفتيش على اللحوم لمديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية وإبـــداء الملاحظات الفنية ومخاطبة المديريات لتلافى السلبيات، مؤكدا أن الهدف الأساسى للإدارة العامة للتفتيش على اللحوم هو تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة آمنة وصحية وذلك من خلال القيام بمأموريات دورية لجميع محافظات الجمهورية شهرياً لمراجعة أعمال التفتيش على اللحوم بدائرة المحافظة .
 

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