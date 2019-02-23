"الأمير النائم".. شاهد آخر ظهور لـ الوليد بن خالد بن طلال

كتبت ــ ريهام عبد الله

وقوع حادث، لأحد أفراد العائلة المالكة السعودية فى لندن، كان خبرا أفزع السعوديين وأبكاهم، إذ تعرض الأمير الوليد بن خالد بن طلال، لحادث سيارة فى لندن عام 2005، وهو ما أدخله فى غيبوبة منذ وقتها.

حساب يحمل اسم "آل سعود" عبر انستجرام، نشر صورة حديثة تظهر زيارة الأميرة منى، زوجة الأمير الراحل طلال بن عبد العزيز آل سعود، لحفيدها الأمير الوليد بن خالد بن طلال المعروف بـ"الأمير النائم".





الصورة المتداولة



الأمير النائم

الصورة المتداولة أظهرت يد الأميرة منى تمسك بيد حفيدها، فى حين ظهر والده يقبل رأسه، فى مشهد محزن، وقد تعرض الأمير النائم لحادث سيارة نتيجة السرعة الزائدة فى لندن، عام 2005، وهو ما ادخله فى غيبوبة منذ وقتها.