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الأعمال المصرى السعودى: 10 مليارات دولار استثمارات سعودية جديدة بمصر

السبت، 23 فبراير 2019 06:35 م
الأعمال المصرى السعودى: 10 مليارات دولار استثمارات سعودية جديدة بمصر الدكتور عبد الله بن محفوظ، نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى
كتب إسلام سعيد
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قال الدكتور عبد الله بن محفوظ، نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى، إن أكثر القطاعات التى تستثمر فيها السعودية هى الخدمات يليها الصناعة والمقاولات والتطوير العقارى والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات والسياحة والبنوك.
 
 
وأوضح خلال فعاليات مجلس الأعمال السعودي المصرى، أن أهم المشروعات السعودية الحديثة فى مصر المعلن عنها، والتى يصل حجم إجمالى استثماراتها إلى نحو 10 مليارات دولار، هى مشروع شركة أكوا باور السعودية والتى تقوم بتنفيذ مشروع محطة الاقصر لتوليد الكهرباء باستثمارات تبلغ 2.3 مليار دولار، كما تقوم شركة سوديك بتنفيذ مشروعها فى منطقة الشيخ زايد بالشراكة مع وزارة الاسكان باستثمارات تزيد عن 20 مليار جنيه.
 
 
وأضاف أن شركة جولد بيراميدز بلازا اعلنت عن افتتاح فندق فيرمونت فى شرم الشيخ والبدء فى المراحل الجديدة لمشروعى جولدن كوست بشرم الشيخ وسيتى ستارز الساحل الشمالى باستثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه، كما اعلنت شركة المراسم الدولية العقارية المملوكة لمجموعة بن لادن السعودية عن استثماراتها العقارية فى مصر بقيمة 16 مليار جنيه.
 
وأضاف أن شركة المراكز المصرية للتطوير العقارى المملوكة لمجموعة فواز الحكير السعودية أعلنت أنه سيتم افتتاح مولات تجارية جديدة فى كل من طنطا ومدينة المنصورة فى مدينة القطامية باستثمارات تزيد عن 8 مليارات جنيه، كما اعلنت مجموعة البترجى الطبية السعودية عن تنفيذ مشروعها الجديد فى مصر لانشاء المدينة الطبية بالشيخ زايد والاسماعيلية باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه،  بالاضافة الى اعلان شركة الراجحى الدولية للاستثمار الزراعى عن ضخ استثمارات جديدة بقيمة 2 مليار جنيه لمشاريعها الزراعية فى منطقة توشكى، واعلان مجموعة ايدج القابضة التابعة لمجموعة المشارق السعودية عن ضخ مبلغ 26 مليار جنيه استثمارات عقارية جديدة بمصر خلال الـ3 سنوات المقبلة، واعلان الشركة السعودية المصرية للتعمير أول مشروعاتها فى العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 70 فدانا باستثمارات تبلغ 255 مليون .
 
 
 

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