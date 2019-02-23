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الأجهزة الأمنية تنهى استعداداتها لتأمين القمة العربية-الأوروبية بشرم الشيخ

السبت، 23 فبراير 2019 02:29 م
الأجهزة الأمنية تنهى استعداداتها لتأمين القمة العربية-الأوروبية بشرم الشيخ شرم الشيخ ـ أرشيفية
كتب ــ محمود عبد الراضى
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أنهت الأجهزة الأمنية استعداداتها لتأمين القمة العربية - الأوروبية، والتى تعقد للمرة الأولى وتستضيفها مدينة شرم الشيخ.

وحرص عدد من القيادات الأمنية على تفقد الشوارع والمحاور الرئيسية بمدينة شرم الشيخ، لمراجعة خطط التأمين، والتأكيد على قوات الشرطة باليقظة والانتشار الجيد في الشوارع أثناء المشاركة في عمليات التأمين.

كما شهد مطار شرم الشيخ إجراءات أمنية مشددة لاستقبال ضيوف مصر من كافة الدول المشاركة في القمة، مع تواجد البوابات الالكترونية وأجهزة التفتيش الحديث، والتنبيه بحسن معاملة الضيوف وتقديم الورود للزائرين.

وأكد خبراء أمنيون، أنه بعيد عن المكاسب الاقتصادية للمؤتمر، فإن هناك مكاسب أمنية تكمن في توجيه رسائل الأمن والسلام من قلب مدينة شرم الشيخ للعالم بأكمله، والتأكيد على أن مصر واحة للأمن والأمان.

وأوضح خبراء الأمن، أن جهاز الشرطة يملك من الكفاءات الأمنية والأجهزة الحديثة والمتطورة ما يؤهله لتأمين المؤتمرات الضخمة، والتي نجحت وزارة الداخلية في تأمينها مؤخراً بمدينة السلام شرم الشيخ، حيث تحدث الضيوف عما شاهدوه من أمن واستقرار، وكانوا سفراء لمصر في بلادهم لدى عودتهم إليها.

وأنهت مصر جميع الترتيبات لاستقبال القمة، وتستمر القمة لمدة يومين، حيث تضم 49 دولة، منها 21 دولة عربية و28 دولة أوروبية، ومن المقرر أن تتناول مجموعة كبيرة من المشكلات والتحديات المشتركة، مثل التعددية، التجارة والاستثمار، الهجرة، مواجهة الإرهاب، وأزمات منطقة الشرق الأوسط، وتشهد القمة جلستين موسعتين وجلسة مغلقة ستخصص للمسائل الإقليمية وتحدياتها، إضافة إلى جلسة افتتاحية وأخرى ختامية، وسوف تعرض النتائج فى بيان ومؤتمر صحفى مشترك عربى أوروبى.


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