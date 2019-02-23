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"الآثار" تهدى مدارس أبوسمبل 100 نسخة مجانية من الكتب التراثية

السبت، 23 فبراير 2019 09:08 م
"الآثار" تهدى مدارس أبوسمبل 100 نسخة مجانية من الكتب التراثية وزير الآثار
أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم
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وجه الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، بإهداء 100 نسخة من إصدارات كتب مطابع وزارة الآثار بمعرض "تراثك فى كتاب"، إلى مدرستى السلام الابتدائية والإعدادية بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان، لتوزيعها على الطلاب بالمجان.

صرح بذلك، الأثرى أحمد مسعود، مدير صندوق إنقاذ آثار النوبة بأبوسمبل، والذى أضاف فى بيان صحفى، أن توجيهات وزير الآثار جاءت على هامش زيارته الأخيرة للمعرض المقام بمنطقة آثار أبوسمبل خلال الفترة من 10 إلى 28 فبراير 2019 ويضم سلسلة ثقافية وأثرية لكتب التاريخ والحضارة المصرية القديمة، وكتب العمارة الإسلامية ودراسات بحثية منشورة فى مجال الترميم، بالإضافة إلى كتب معدة لتعليم الأطفال.

وأشار "مسعود" إلى أن قرار الوزير جاء بهدف زيادة الثقافة والوعى الأثرى لدى الأطفال فى مراحل التعليم المختلفة، بجانب تعريف الطلاب والطالبات بالمدارس تاريخ وحضارة الأجداد القدماء، موضحاً بأن الدكتور خالد العنانى أشاد بمعرض الكتاب من الناحية التنظيمية والثقافية وفكرة التنفيذ، مؤكداً على دعمه الكامل للمعرض، والذى حقق مبيعات وصلت لنحو 3 آلاف نسخة حتى اليوم.

وأوضح مدير صندوق إنقاذ آثار النوبة، بأن الوزير قرر تزويد المعرض بمجموعات من الكتب التى نفذت خلال الأيام الأولى للافتتاح، وخاصة النسخ المتعلقة بكتب تاريخ النوبة، ومنها: "آثار النوبة" و"تاريخ النوبة" و"أسرار معابد النوبة" و"النوبة عبر العصور" و"معالم وتاريخ حضارة بلاد النوبة"، بجانب الكتب المتعلقة بالحضارة والتاريخ والعمارة، وأيضاً المتعلقة بالمرأة فى مصر القديمة، وكتب الجريمة والعقاب فى مصر القديمة.


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