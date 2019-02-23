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إنقاذ شاب حاول الانتحار بإلقاء نفسه من عقار بوسط مدينة الأقصر لضائقه مالية

السبت، 23 فبراير 2019 04:59 م
إنقاذ شاب حاول الانتحار بإلقاء نفسه من عقار بوسط مدينة الأقصر لضائقه مالية الشاب أثناء محاولة الانتحار
الأقصر – أحمد مرعى
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نجح أهالي مدينة الأقصر، فى إقناع شاب عن محاولة الانتحار من أعلى عقار بجوار مدرسة الأقباط بمطقة يوسف حسن، وذلك لمروره بضائقه مالية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

والبداية كانت بظهور شاب أعلى أحد العقارات بجوار مدرسة الأقباط الاعدادية بنين بوسط مدينة الأقصر، وعلى الفور تم إبلاغ الشرطة والتى حضرت وتحركت لأعلى الأعقار برفقة الجيران والذين أقنعوا الشاب بالتراجع عن الانتحار، حيث تبين أنه يمر بضاقه مالية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 


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