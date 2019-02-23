إحالة مدرس بمعهد الأورام بتهمة الكسب واستيلائه على 55 مليون جنيه للدائرة المختصة

كتب عبد الله محمود

قررت الدائرة 8 بمحكمة جنايات الجيزة، المعتقد بالعباسية، إحالة فؤاد العيسوى مدرس مساعد بالمعهد القومى الأورام هارب، للدائرة المختصة إلى الدائرة 26 وهى الدائرة المختصة طبقا للقرار رقم 33 لسنة 2019 للاختصاص لنظر الدعوى.

وكان المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلي، أحال المتهم الهارب سامح فؤاد العيسوى 48 سنة المدرس المساعد بالمعهد القومى للأورام بإحدى الجامعات الحكومية لإتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 55 مليونا و373 ألفا و200 جنيه .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدى مرسى خليل وعضوية المستشارين محمد عادل شرف ومحمد خيرى أحمد وأمين سر أيمن محمود.

تضمن أمر الإحالة والتحقيقات التي باشرها رفيق السعدي رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع أن المتهم بصفته مدرس مساعد ومنتدب للعمل بإدارة الخدمات الطبية برئاسة الجمهورية أثناء فترة حكم تنظيم الإخوان الإرهابي كطبيب بنظام نصف الوقت وفي نفس الوقت كان عضوا بالتنظيم حصل لنفسه ولزوجته ولأولاده على كسب غير مشروع قيمته 55 مليونا و373 ألفا و200 جنيه وهو الأمر الذي ترتب عليه زيادة ثروته بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروع.

أسفرت تحريات مباحث الأموال العامة عن امتلاك المتهم العديد من الفيلات والوحدات السكنية الفاخرة التي قدرت بـ55 مليون جنيها بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة وكانت تلك الزيادة غير المبررة فى الثروة نتيجة انضمام المتهم لتنظيم الإخوان الإرهابى وإخفاءه أموال التنظيم باكتساب ممتلكات لإخفاء مصدرها وكيفية التصرف فيها، كشفت التحقيقات تعمد المتهم الإدلاء عمدا ببيانات غير صحيحة في إقرارات ذمته المالية بتعمده إغفال كافة ممتلكاته واكتفى بذكر بعضها بهدف إخفاء هذه الثروة.