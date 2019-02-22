2500 لايك × الدقيقة لـ"سيلفى" ولى عهد دبى مع برج العرب

كتب آسر أحمد

عشرات الإعجاب انهالت على الصورة الجديدة التى نشرها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، بعد نشرها بدقائق عبر حسابه الشخصى.

ووصلت الصورة السيلفى التى نشرها ولى عهد دبى، مع برج العرب الشهير فى مدينة جيميرا الإماراتية إلى 100 ألف لايك فى 40 دقيقة، بواقع 2500 لايك فى كل دقيقة.



سيلفى حمدان بن راشد

والتقى ولى عهد دبى بـأول رائدى فضاء إماراتيين هزاع المنصورى وسلطان النيادى، اللذان مقرر أن تكون رحلتهما الأولى فى أبريل المقبل ضمن بعثة فضاء روسية.

وأعلنت الإمارات عن اختيار أول رائدى فضاء، لتنفيذ مهام علمية في محطة الفضاء الدولية، بالتعاون مع وكالة الفضاء الروسية، حيث تم اختيار هزاع على عبدان خلفان المنصورى وسلطان سيف مفتاح حمد النيادي من بين 4 آلاف شاب وشابة إماراتيين تقدموا للاختبارات ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الهادف إلى تأهيل وإرسال رواد فضاء إماراتيين إلى الفضاء الخارجى.