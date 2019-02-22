10 معلومات عن القمر الصناعى المصرى "إيجيبت سات إيه".. صور

كتبت إيمان حنا

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، الخميس، أن القمر الصناعى المصرى "إيجبت سات - إيه"، الذى تم إنشاؤه فى روسيا بطلب من مصر، وصل على متن صاروخ "سويوز" إلى مداره ويعمل بانتظام.

وقال رئيس المكتب الصحفى للوكالة فلاديمير أوستيمينكو، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، "وصل القمر الصناعى إلى المدار، وكل شىء يعمل بانتظام، وأجهزة الإرسال تبث، والألواح الشمسية مفتوحة.، كما أن هناك العديد من الوظائف يقدمها هذا القمر.

أبرز 10 معلومات عن "إيجيبت سات إيه"..





1- أكثر الأقمار تقدمًا على المستوى العربى والأفريقى.

2- يساعد فى متابعة المشروعات التنموية الكبرى (مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ـ جبل الجلالة ـ مشروع مدينة العلمين الجديدة).

3- يستخدم فى الرصد السلبى للمخاطر الطبيعية مثل (التصحر ـ حركة الكثبان الرملية - السيول).





4- يتيح استخدام البيانات الفورية والدورية؛ لرصد ومتابعة الثروات الطبيعية والمعادن، والمياه السطحية والجوفية والتخطيط العمرانى، ودراسة البيئة الساحلية للمزارع السمكية، ومراقبة البحيرات وتنشيط الثروة السمكية.

5- يتيح بيانات مختلفة للتنبؤ بالأرصاد الجوية، والمناخ لمواجهة المخاطر الطبيعية مثل الفيضانات، والهبوط الأرضى.

6- الخبراء والمهندسون المصريون ساهموا فى التصنيع المشترك للقمر مع الجانب الروسى خلال الفترة السابقة.





7- تُمكن مسارات القمر المتميزة من تحديد الأحوزة الزراعية، واختيار مسارات الطرق الجديدة، ومسح الأراضى الزراعية ومواجهة التعدى عليها.

8- القمر المصرى يزن 1150 كيلو، وتبلغ سرعته 22 كم فى الثانية، وتصل قدرته التحليلية على مستوى المتر.

9- يدعم أغراض البحث العلمى والاستشعار عن البعد، ومجالات التنمية المستدامة المختلفة بالدولة على مستوى (الزراعة ـ التعدين ـ التخطيط العمرانى ـ البيئة).





10- ساعد فى وضع نظم الإنذار المبكر لحماية المواطنين والمنشآت من تأثير المخاطر الطبيعية والبيئية.