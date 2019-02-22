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وزير النقل يتفقد المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو بمحطة عدلى منصور

الجمعة، 22 فبراير 2019 07:26 م
وزير النقل يتفقد المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو بمحطة عدلى منصور وزير النقل يتفقد المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو
كتب رضا حبيشى
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فاجأ اليوم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل العاملين بمحطة عدلى منصور بالجزء الثانى من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، حيث تفقد الوزير المشروع والتقى بالعاملين وأكد لهم ضرورة العمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقا للموعد المحدد خاصة مع الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل لتعظيم دور النقل الجماعى لتحقيق السيولة المرورية  داخل القاهرة الكبرى.

 

وأكد وزير النقل وفق بيان صحفى على استمرار جولاته المفاجئة لمتابعة مشروعات مترو الأنفاق وكذا استمرار فريق متابعة المشروعات بوزارة النقل فى عمل جولات مفاجئة وإعداد تقارير دورية عن  معدلات التنفيذ. 

 

جدير بالذكر الجزء الثانى من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو يبلغ طوله 7.5 كم، ويشمل محطات "النزهة، هشام بركات، قباء، عمر بن الخطاب، الهايكستب، وعدلى منصور"، ويشمل أيضا الورشة الرئيسية، للخط الثالث، والتى تبلغ مساحتها 65 فدانا، وتُعد أكبر ورشة فى إفريقيا.

 


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وزير النقل

مترو عدلى منصور

الخط الثالث للمترو

محطة عدلى منصور




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