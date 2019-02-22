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مقتل عضو بارز فى "داعش" بمحافظة كركوك العراقية

الجمعة، 22 فبراير 2019 12:00 م
مقتل عضو بارز فى "داعش" بمحافظة كركوك العراقية قوات الجيش العراقى
أ ش أ
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أعلنت قوات الحشد الشعبى فى العراق، اليوم الجمعة، مقتل عضو بارز فى تنظيم داعش الإرهابى فى عملية أمنية وسط محافظة كركوك.

وقال الحشد الشعبى فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة نفذت قوة من اللواء 16 فى الحشد الشعبى بالتعاون مع خلية الصقور، عملية أمنية فى ناحية الرشاد بمحافظة كركوك كركوك؛ ما أسفر عن مقتل إرهابى بارز بداعش".

وأضاف أن القوات الأمنية قامت بمداهمة الأماكن القريبة من الحادث ونفذت عملية تمشيط بحثا عن العناصر الإرهابية التى ولت هاربة.


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