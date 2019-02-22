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محمد بن راشد ومحمد بن زايد: حب الكويت وأهلها محفور فى قلوبنا

الجمعة، 22 فبراير 2019 03:52 م
محمد بن راشد ومحمد بن زايد: حب الكويت وأهلها محفور فى قلوبنا محمد بن راشد
إيمان حنا
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قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التهانى لدولة الكويت الشقيقة فى احتفالاتها بالعيد الوطنى، وعيد التحرير.

 

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، في تدوينة على "تويتر": حب الكويت وأهل الكويت محفور فى أرضنا.. ومحفور في قلوبنا.. ومحفور فى تاريخنا.. كل عام وكويت المحبة وأميرها أمير الإنسانية فيىعزة ورفعة وسلام ».

 

وبدوره، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في تدوينة على «تويتر»: «تهانينا لكويت المحبة والسلام وأمير الحكمة وشعب الوفاء بأعيادهم الوطنية.. تبقى الكويت بتاريخها العريق وفضلها المشهود على الخليج ومواقفها الإنسانية محل اعتزازنا الدائم.. دامت أفراحها بالعز والخير في ظل قائد مسيرتها وراعى نهضتها الوالد الشيخ صباح حفظه الله».


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محمد بن راشد

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