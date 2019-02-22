محافظ جنوب سيناء يلتقى برؤساء المحاكم الدستورية فى ختام جولتهم بشرم الشيخ

جنوب سيناء – فايزة مرسال

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، رؤساء المحاكم الدستورية العليا والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، بأحد المنتجعات الكبرى بشرم الشيخ فى ختام زيارتهم للمدينة لمدة 5 أيام قاموا خلالها برحلات بحرية ترفيهية، وكاتدرائية السمائيين، ومسجد الصحابة ومنطقة السوق القديم، وبعض الجولات الحرة بشرم الشيخ.

ومن جانبهم أثنى الوفد المكون من 125 رئيس محكمة عليا على الجمال والنظافة بشرم الشيخ، حيث وصفوها بالمدينة الساحرة، كما أشادوا بالأمن والأمان، وقدموا الشكر لمحافظ جنوب سيناء، لحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، كما شكروه لما وجدوه من جهود مبذولة لتطوير وتجميل شرم الشيخ.

كما دعاهم المحافظ لأن يكونوا بمثابة سفراء لدولهم وينقلون ما روه ولمسوه بأنفسهم لبلادهم، كما دعاهم للحضور لشرم الشيخ مع عائلاتهم وذويهم.

وأهدى المحافظ فى ختام اللقاء المستشار الدكتور حنفى على جبالى، رئيس المحكمة الدستوريه العليا درع المحافظة، كما قام بتوزيع الشال البدوى للسيدات وبعض الهدايا التذكارية لرؤساء الوفود الأفريقية.



