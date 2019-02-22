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محافظ المنوفية يشهد نهائيات الدورى الرياضى للإتحاد العام لمراكز شباب المدن

الجمعة، 22 فبراير 2019 07:56 م
محافظ المنوفية يشهد نهائيات الدورى الرياضى للإتحاد العام لمراكز شباب المدن اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية
المنوفية _محمد فتحى
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شهد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية ، اليوم الجمعة ، حفل نهائيات الدورى الرياضي  للإتحاد العام لمراكز شباب المدن قطاع وجه بحري والمقام بالإستاد الرياضى بشبين الكوم  ، بحضور سوسن طايل ،  وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية ، والدكتور ماجد العزازي رئيس الإتحاد ، واللواء مجدي قيماز رئيس فرع الإتحاد بالمنوفية وعدد من أعضاء مجلس إدارة الإتحاد ولفيف من القيادات الرياضية بالمحافظة .
 
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و أعرب رئيس الإتحاد العام لمراكز شباب المدن عن سعادتة بحضور محافظ المنوفية الحفل ومشاركته الفاعليات ، موضحاً أن الهدف من إنطلاق دورى الإتحاد العام لمراكز الشباب دعم الشباب وتزايد أعداد الممارسين وتنمية الرياضة لديهم ، بالإضافة إلى تعزيز التنافس الرياضى بين الفرق المشاركة فى مباريات البطولة وكذا إكتشاف المواهب الرياضية والعمل على رعايتها.
 
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ومن جانبه رحب محافظ المنوفية بجميع الفرق المشاركة من خارج المنوفية ،وأعرب عن سعادته بوجوده بين أبنائه الأبطال الرياضيين، مؤكداً أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بالموهوبين ورعايتهم لإعداد أبطال قادرة على رفع إسم مصر عالية فى كافة المحافل الدولية، موجهاً الشكر لجميع الحضور والقائمين علي تنظيم تلك الدورى ، موضحاً دعمه الكامل للرياضة والرياضين مشيراً أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تعمل على توفيركافة سبل الرعاية والدعم لهم لأنهم أمل الغد وثروة مصر التى يجب علينا إستثمارها.
 
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وفي ذات السياق تفقد محافظ المنوفية منتجات معرض أندية الفتاه والمرأة لمراكز شباب المدن قطاع الوجه البحري ( المنوفية – الغربية – الدقهلية - كفر الشيخ ) وأبدي إعجابة الشديد بالمعروضات حيث يضم المعرض مشغولات يدوية وإكسسوارات وكروشية وبعض منتجات الخزف وكذا منتجات جلدية ومفروشات .
 
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وفي نهاية الحفل تم تبادل الدروع وكرم محافظ المنوفية الفرق الفائزه والحاصلة علي المراكز المتقدمة في الدوري ، حيث فاز مركز شباب إستاد المنصورة بالمركز الأول في ألعاب تنس الطاولة وكرة اليد والكرة الطائرة بنات وفاز مركز شباب المحلة بالمركز الأول في كرة السله كما فاز مركز شباب كفر الشيخ بالمركز الأول في كرة القدم خماسي .
 
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وعقب إنتهاء الحفل قام محافظ المنوفية ، بجولة تفقدية سيراً علي الأقدام بالإستاد الرياضي للتأكد من توافر كافة الخدمات المقدمة للمواطنين ووجه وكيل وزارة الشباب والرياضة برفع كفاءة بعض الخدمات وتحسين المظهر العام لبعض الشوارع الداخلية بالإستاد .
 
 

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