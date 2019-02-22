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محافظ البحيرة يستقبل نيفين جامع لبحث سبل النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

الجمعة، 22 فبراير 2019 12:17 م
محافظ البحيرة يستقبل نيفين جامع لبحث سبل النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة هشام آمنة محافظ البحيرة
كتب الأمير نصرى
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استقبل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، صباح اليوم، بمدينة وادى النطرون.

تأتى الزيارة فى إطار خطة تفعيل الأنشطة المشتركة مع المحافظين والعمل على النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفتح سبل تعاون جديدة بين الجهاز والمحافظات لخدمة المواطنين، والحد من البطالة ورفع مستوى المعيشة من خلال بحث سبل الارتقاء بالصناعات الحرفية بالمحافظة وتوفير كافة الإمكانيات للصناع أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وصرح المحافظ بأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تولى اهتماما كبيراً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم لهم بهدف دفع عجلة المشروعات وفتح أسواق جديدة لتسويق منتجاتهم وتنمية مشروعاتهم الصغيرة وتوفير فرص عمل للشباب وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، مشيدا بالخدمات المتنوعة التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات فى تمويل وإقراض أصحاب المشروعات وكافة سبل الدعم اللازمة لهم .

وأشارت "جامع" إلى دور الجهاز فى تذليل العقبات وتقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية للنهوض بهذه الصناعات الهامة ومنح القروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية فى الصغر وكذا المساهمة فى تمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية.


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محافظ البحيرة

نيفين جامع

المشروعات الصغيرة




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