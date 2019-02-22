محافظ البحيرة ورئيس جهاز تنمية المشروعات يتفقدان المنطقة الصناعية بوادى النطرون

كتب الأمير نصرى

تفقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الجمعة، يرافقه الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والقيادات التنفيذية المنطقة الصناعية بوادى النطرون.

وزار المحافظ والرئيس التنفيذى لتنمية المشروعات، شركة كيماويات على مساحة 30 ألف متر2 لإنتاج الكيماويات والمبيدات بطاقة 1300 طن سنوياً من المبيدات باستثمارات بلغت 500 مليون جنيه ويعمل بها 180 عاملا، ومصنع لإنتاج الأجولة المنسوجة بطاقة 80 ألف شيكارة سنويا وهو على مساحة 4500 متر2 ويعمل به 70 عاملا وتبلغ استثماراته 100 مليون جنيه.

وشملت الزيارة مصنعا لتخليل الزيتون على مساحة 12 ألف متر2 بطاقة 15 ألف طن سنويا وتبلغ استثماراته 100 مليون جنيه ويعمل به 120 عاملا ما بين عامل ثابت وموسمى ويقوم بتصدير إنتاجه لعدد 24 دولة (14 عربية و10 أجنبية) من خلال 26 عميلا، ثم قاموا بزيارة مطحن بطاقة إنتاجية 200 طن سنويا واستثمارات 30 مليون جنيه وهو على مساحة 6200 متر ويعمل به 50 عاملا.

يأتى ذلك فى إطار زيارة الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمحافظة البحيرة.



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