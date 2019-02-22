فلسطينيون يؤدون الصلاة بمصلى باب الرحمة فى الأقصى لأول مرة منذ 16 عاما

كتب : أحمد جمعة

أدى المئات من المواطنين الفلسطينيين فى مدينة القدس المحتلة الصلاة في مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى، وسط تعبيرات الانتصار، وذلك للمرة الأولى منذ 16 عاما.

وتقدم أعضاء مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس المصلين فى فتح باب المصلى الذي أغلقته الشرطة الإسرائيلية منذ العام 2003، وعلى رأسهم رئيس المجلس الشيخ عبدالعظيم سلهب ومفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، والشيخ عزام الخطيب وعدنان الحسيني وحاتم عبدالقادر ومدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني.

وهتف المصلون فى طريقهم للمصلى: "الله أكبر"، و"على القدس رايحيين شهداء بالملايين"، و"بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

وتمكن المصلون المحتشدون يتقدمهم مشايخ الأوقاف من فتح باب الرحمة فى المسجد الأقصى، اليوم الجمعة، لأول مرة منذ عام 2003.

ودخل المصلون مصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى، لأول مرة منذ إغلاقه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلى قبل 16 عاما.