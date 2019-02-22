video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 فبراير 2019 04:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فلسطينيون يؤدون الصلاة بمصلى باب الرحمة فى الأقصى لأول مرة منذ 16 عاما

الجمعة، 22 فبراير 2019 04:07 م
فلسطينيون يؤدون الصلاة بمصلى باب الرحمة فى الأقصى لأول مرة منذ 16 عاما فلسطينيون يفتحون باب الرحمة لأول مرة منذ 16 عاما
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

أدى المئات من المواطنين الفلسطينيين فى مدينة القدس المحتلة الصلاة في مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى، وسط تعبيرات الانتصار، وذلك للمرة الأولى منذ 16 عاما.

 

وتقدم أعضاء مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس المصلين فى فتح باب المصلى الذي أغلقته الشرطة الإسرائيلية منذ العام 2003، وعلى رأسهم رئيس المجلس الشيخ عبدالعظيم سلهب ومفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، والشيخ عزام الخطيب وعدنان الحسيني وحاتم عبدالقادر ومدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني.

 

وهتف المصلون فى طريقهم للمصلى: "الله أكبر"، و"على القدس رايحيين شهداء بالملايين"، و"بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

 

وتمكن المصلون المحتشدون يتقدمهم مشايخ الأوقاف من فتح باب الرحمة فى المسجد الأقصى، اليوم الجمعة، لأول مرة منذ عام 2003.

 

ودخل المصلون مصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى، لأول مرة منذ إغلاقه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلى قبل 16 عاما.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بعد إغلاقه منذ 2003.. المصلون يفتحون باب الرحمة فى المسجد الأقصى

فلسطين

اخبار فلسطين

باب الرحمه

الاقصى

اخبار القدس

اخر اخبار فلسطين




لا تفوتك
وكالة الفضاء الروسية: القمر الصناعى المصرى وصل إلى مداره ويعمل بانتظام

وكالة الفضاء الروسية: القمر الصناعى المصرى وصل إلى مداره ويعمل بانتظام

تعرف على الأندية المتأهلة لثمن نهائي الدوري الأوروبى.. وموعد القرعة

تعرف على الأندية المتأهلة لثمن نهائي الدوري الأوروبى.. وموعد القرعة

بدء إغلاق الطريق الدائرى بداية من المريوطية باتجاه أكتوبر لإصلاح فواصل

بدء إغلاق الطريق الدائرى بداية من المريوطية باتجاه أكتوبر لإصلاح فواصل

الشمس تتعامد على معبد أبو سمبل اليوم.. والبحوث الفلكية: يبدأ 6.20 صباحًا

الشمس تتعامد على معبد أبو سمبل اليوم.. والبحوث الفلكية: يبدأ 6.20 صباحًا

شرم الشيخ تتأهب لاستقبال القمة العربية الأوروبية برئاسة السيسى.. القمة تنطلق الأحد وسط توقعات بتمثيل عربى وأوروبى كبير..والهجرة وتغير المناخ ومكافحة الإرهاب والتعاون المشترك أبرز الملفات المطروحة للنقاش

شرم الشيخ تتأهب لاستقبال القمة العربية الأوروبية برئاسة السيسى.. القمة تنطلق الأحد وسط توقعات بتمثيل عربى وأوروبى كبير..والهجرة وتغير المناخ ومكافحة الإرهاب والتعاون المشترك أبرز الملفات المطروحة للنقاش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة