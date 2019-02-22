video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 فبراير 2019 08:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

غدًا انطلاق تمرين ''درع الجزيرة المشترك 10'' بالمنطقة الشرقية بالسعودية

الجمعة، 22 فبراير 2019 07:10 م
غدًا انطلاق تمرين ''درع الجزيرة المشترك 10'' بالمنطقة الشرقية بالسعودية القوات الخاصة السعودية
الدمام (أ ش أ)
إضافة تعليق

 تنطلق فعاليات تمرين "درع الجزيرة المشترك 10" بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية غدًا /السبت/ بعد اكتمال وصول القوات العسكرية من دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب القوات السعودية المشاركين في التمرين.

وقال قائد المنطقة الشرقية قائد قوة الواجب المشتركة في التمرين اللواء الركن عبدالله بن سعيد القحطاني - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية /واس/ - إن الجميع جاهز لبدء تنفيذ التمرين مع الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أنه سيتم التدريب على عدد من الفرضيات العسكرية التي ترفع من مستوى الجاهزية القتالية للقوات والاستفادة القصوى من تطبيق مفهوم العمل المشترك‏.

من جانبه، بيّن اللواء الركن عبد العزيز البلوي أن تمرين "درع الجزيرة 10" يأتي ضمن سلسلة التمارين العسكرية المشتركة بين مجلس دول التعاون الخليجي على مختلف الأصعدة.

ويهدف التمرين إلى تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات العسكرية وإبراز التجانس في المجال العسكري وزيادة توحيد المفاهيم والخطط الاستراتيجيه العسكرية.

يذكر أن تمرين "درع الجزيرة" المشترك يُعد من التمارين المتطورة الضخمة، وجزءًا من رؤية إستراتيجية شاملة لوزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، لما لها من دورٍ كبير في الاستفادة من تراكم الخبرات بصورة مستمرة، وتعزيز الجاهزية العسكرية والأمنية في مختلف الظروف، وذلك لحفظ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي والعالم.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السعودية والصين توقعان اتفاقيات اقتصادية بقيمة 28 مليار دولار

ولي العهد السعودي: التبادل التجاري مع الصين ارتفع العام الماضي بنسبة 32%

ولى العهد السعودى من الصين: المملكة تولى أهمية للشراكة الشاملة مع بكين

درع الجزيرة

السعودية

مجلس التعاون الخليجى

اخبار السعودية




لا تفوتك
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات تطوير السكك الحديدية والطرق

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات تطوير السكك الحديدية والطرق

إحباط تهريب 500 ساعة مزودة بهاتف محمول وكاميرات محظور بميناء بورسعيد

إحباط تهريب 500 ساعة مزودة بهاتف محمول وكاميرات محظور بميناء بورسعيد

الجبلاية ترسم ملامح تعديلات عمومية 23 فبراير.. زيادة أعضاء المجلس لـ12 عضواً.. إلغاء بند الـ8 سنوات.. منع فوق الـ70 عاما من الترشح.. إلغاء المقعد المخصص للمرأة على العضوية.. وروابط محترفة لأندية المظاليم

الجبلاية ترسم ملامح تعديلات عمومية 23 فبراير.. زيادة أعضاء المجلس لـ12 عضواً.. إلغاء بند الـ8 سنوات.. منع فوق الـ70 عاما من الترشح.. إلغاء المقعد المخصص للمرأة على العضوية.. وروابط محترفة لأندية المظاليم

بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. المرور يستعد للشبورة المائية على الطرق.. تجهيز سيارات الإغاثة ونشر خدمات أضافية للتصدى للحوادث.. إجراء عمليات تفويج للسيارات لمنع الزحام.. وتحذير من السرعات الزائدة للحد من الحوادث

بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. المرور يستعد للشبورة المائية على الطرق.. تجهيز سيارات الإغاثة ونشر خدمات أضافية للتصدى للحوادث.. إجراء عمليات تفويج للسيارات لمنع الزحام.. وتحذير من السرعات الزائدة للحد من الحوادث

الآثار: 6500 زائر شاهدوا احتفالية تعامد الشمس على معبد رمسيس الثانى

الآثار: 6500 زائر شاهدوا احتفالية تعامد الشمس على معبد رمسيس الثانى

تأخر إقلاع 8 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

تأخر إقلاع 8 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة