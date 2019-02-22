ضبط وتحرير 270 محضر إشغالات ومرافق خلال حملة بحى شرق وغرب أسيوط

أسيوط هيثم البدرى

قال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، إن الأجهزة التنفيذية تمكنت بالتنسيق مع شرطة المرافق من ضبط وتحرير 270 محضر إشغالات وإزالة وبناء بدون ترخيص خلال حملة مكبرة بحى شرق وغرب مدينة أسيوط مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات ومكافحة الإشغالات والتعديات بكافة صورها التى تعوق حركة المرور والسيارات بالإضافة إلى رفع القمامة والمخلفات للحفاظ على النظافة العامة والحد من التلوث البيئى بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأوضح الرائد حسام معاذ محمود رئيس قسم شرطة المرافق، أن الحملة تمت بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين وإدارة قوات الأمن وإدارة مرور أسيوط ومشاركة المختصين بإشغالات حى شرق وغرب مدينة أسيوط واستهدفت شوارع امتداد يسرى راغب والمجذوب وبورسعيد وحى السادات و23 يوليو ومحمد على مكارم والمكتبات والنميس والجمهورية والخزان والجلاء والهلالى ورياض وأسفرت عن تحرير 21 محضر إشغال طريق ومحلات عامة و9 محاضر بناء بدون ترخيص و14 محضر تلوث بيئة و5 محاضر عدم تنفيذ قرارات إزالة مبانى و4 محاضر إيقاف أعمال البناء المخالفة و215 محضر إزالات إدارية فورية لغرز وحواجز أسمنتية وفرش خضار وتند قماش وبروز وعربات خشب يد وكارو وكراسى وترابيزات وفتارين، مؤكداً استمرار هذه الحملات لتحقيق السيولة المرورية ومنع الزحام والتكدس والحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة.