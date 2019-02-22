ضبط مسجل خطر بتهمة السرقة والشروع فى قتل عامل ببدر

كتب عبد الله محمود

تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط مسجل خطر، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة بدر، حيث تم ضبطه عقب ارتكابه واقعة طعن عامل داخل شقته اثناء قيامه بسرقته، مما أسفر عن إصابة المجنى عليه إصابة بالغة نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة بدر بلاغ من" طارق.س.ع" عامل، يفيد فيه بإصابته بجرح طعنى شبه نافذ بالصدر، مؤكدا تعرضه لحادث الطعن أثناء تواجده بالشقة السكنية، حيث تناهى إلى سمعه صوت كسر بباب الشقة، باستبيان الأمر فوجئ بدخول أحد الأشخاص أدلى بأوصافه التقريبية، وخلال مشاهدته له تعدى عليه بسلاح أبيض "سكين " كان بحوزته محدثا إصابته، واستولى على هاتفه المحمول وفر هاربا.

وبجمع المعلومات، وبإجراء التحريات اللازمة، تبين صحة الواقعة، وأسفرت الجهود أن وراء ارتكاب الواقعة "وائل.ح.ع " 28 سنة " مسجل خطر " عاطل، وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، بالإضافة إلى ضبط السلاح الأبيض سكين المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة، التى باشرت التحقيق.