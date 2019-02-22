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ضبط مرتكبى واقعة سرقة محل هواتف محمولة بالغربية

الجمعة، 22 فبراير 2019 03:04 م
ضبط مرتكبى واقعة سرقة محل هواتف محمولة بالغربية حبس -ارشيفية
الغربية - مصطفى عادل
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نجحت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية وقطاع الأمن العام فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة سرقة محل هواتف محمولة وتعيد المسروقات بدائرة مركز سمنود.

كان قد تبلغ لمركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية من مالك محل صيانة هواتف محمولة كائن بميدان النحاس ببندر سمنود 33 سنه مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية باكتشافه سرقة عدد من الهواتف المحمولة "مستعملة" ماركات مختلفة من داخل المحل بأسلوب كسر الأقفال.

ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بتشكيل فريق بحث لضبط مرتكبى الواقعة، تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، والعقيد وليد الجندى رئيس فره البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، وتوصلت جهود فريق البحث إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم كلٍ من أحمد . م . ا – 27 سنة - عاطل - ومقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط سبق اتهامه فى عدد 9 قضايا "بلطجة، سرقة بالإكراه ، سرقة متنوعة" و"الحسينى . م . ا" - 32 سنة - عاطل - ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر سعد بدمياط، و"محمد . م . ح" – 24 سنة - مالك محل هواتف محمولة - ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وضُبط بحوزة المتهم الثالث 31 هاتف محمول، شاشة تليفزيون، 2 سماعة، بعض شواحن التليفونات، سماعات خاصة بالتليفونات ، جهاز ساوند، وبعرض المضبوطات على المجنى عليه تعرف عليها، وأقر بأنها تخصه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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