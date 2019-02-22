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صور.. مسيرة تعريفية لحملة 100 مليون صحة بشوارع الزقازيق

الجمعة، 22 فبراير 2019 02:24 م
صور.. مسيرة تعريفية لحملة 100 مليون صحة بشوارع الزقازيق جانب من المسيرة
الشرقية - إيمان مهنى
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انطلقت مسيرة لتعريف المواطنين بمحافظة الشرقية، ببدء حملة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سى وأمراض السكر والسمنة، لأبناء المحافظة، فى الأول من مارس المقبل .

وتقدم المسيرة التى انطلقت من أمام ديوان عام المحافظة، المحافظ الدكتور ممدوح غراب والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والجهاز التنفيذى وقيادات مديرية الصحة وقيادات شعيبة، والذين تحركوا فى سيارات مدون عليها شعار الحملة، تحمل مكبرات الصوت، والتى بث من خلالها أغان وطنية ومعلومات تعريفية بالحملة لجذب انتباه المواطنين والمارة .

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الأعداد المستهدفة بالحملة هى أكثر من 4 ملايين مواطن بالمحافظة، فتم تجهيز 341 منشأة صحية بمختلف القرى والمراكز، كنقاط ثابتة وذلك بخلاف النقاط المتحركة بمشاركة 1365 فريق عمل وذلك بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية بالمحافظة، والمجتمع المدنى، ومن خلال دعوة المواطنين وتعريفهم بأهمية المبادرة الرئاسية، ووصول الخدمة لجميع المواطنين سواء "بالمنشآت الحكومية، وأقسام الشرطة، والسجون، وغيرها".

 

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