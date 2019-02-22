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صور.. اشتباكات مع الجيش الفنزويلى بعد منعه دخول المساعدات الإنسانية للبلاد

الجمعة، 22 فبراير 2019 02:17 ص
صور.. اشتباكات مع الجيش الفنزويلى بعد منعه دخول المساعدات الإنسانية للبلاد جانب من المناوشات مع قوات الجيش فى فنزويلا
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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اندلعت اشتباكات ومناوشات بين قوات الجيش الفنزويلى، وعدد من أعضاء  الجمعية الوطنية الفنزويلية، وأنصار المعارضة فى ماريارا بسبب منعها قوات الأمن دخول المساعدات الإنسانية المكدسة فى كولومبيا إلى البلاد.

وتتكدس أطنان من المواد الغذائية والأدوية المرسلة من الولايات المتحدة منذ فى مخازن فى بلدة كوكوتا فى كولومبيا، قرب جسر تيانديتاس الذى يربط بين البلدين والذى تغلقه القوات العسكرية الفنزويلية.

فيما حذر المعارض الفنزويلى خوان جوايدو، الجيش من مغبة منع دخول المساعدات الإنسانية المكدسة فى كولومبيا إلى فنزويلا، تحت طائلة اعتبار هذا العمل "جريمة ضد الإنسانية".

وقال جوايدو الذى اعترفت به نحو 40 دولة رئيسا انتقاليا لفنزويلا، "على النظام أن يدرك أن هناك مسؤوليات لا بد من تحملها، إنها جريمة ضد الإنسانية يا حضرات المسؤولين فى القوات المسلحة".

وأضاف جوايدو الذى يتولى أيضا رئاسة البرلمان "أن العسكريين يتحولون إلى جلادين ومسؤولين عن أعمال إبادة عندما يغتالون شبانا متظاهرين، وعندما يمنعون دخول مساعدات إنسانية إلى فنزويلا".

وجاء كلام جوايدو بعيد مشاركته فى قداس فى كنيسة تقع فى حى لاس مرسيدس فى شرق كراكاس، برفقة زوجته فابيانا روزاليس وطفلتهما البالغة عشرين شهرا.

جانب من المناوشات مع قوات الجيش فى فنزويلا (1)
جانب من المناوشات مع قوات الجيش فى فنزويلا 

 

جانب من المناوشات مع قوات الجيش فى فنزويلا (2)
جانب من المناوشات مع قوات الجيش فى فنزويلا 

 

جانب من المناوشات مع قوات الجيش فى فنزويلا (3)
جانب من المناوشات مع قوات الجيش فى فنزويلا 
جانب من المناوشات مع قوات الجيش فى فنزويلا (4)
جانب من المناوشات مع قوات الجيش فى فنزويلا 

 

جانب من المناوشات مع قوات الجيش فى فنزويلا (5)
جانب من المناوشات مع قوات الجيش فى فنزويلا 

 

جانب من المناوشات مع قوات الجيش فى فنزويلا (6)
جانب من المناوشات مع قوات الجيش فى فنزويلا

 

جانب من المناوشات مع قوات الجيش فى فنزويلا (7)
جانب من المناوشات مع قوات الجيش فى فنزويلا 

 

جانب من المناوشات مع قوات الجيش فى فنزويلا (8)
جانب من المناوشات مع قوات الجيش فى فنزويلا 

 

جانب من المناوشات مع قوات الجيش فى فنزويلا (9)
جانب من المناوشات مع قوات الجيش فى فنزويلا

 

جانب من المناوشات مع قوات الجيش فى فنزويلا (10)
جانب من المناوشات مع قوات الجيش فى فنزويلا 

 

جانب من المناوشات مع قوات الجيش فى فنزويلا (11)
جانب من المناوشات مع قوات الجيش فى فنزويلا 

 


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