صور.. أهالى حى الزهور فى بورسعيد يشكون انتشار الكلاب الضالة

بورسعيد محمد فرج

اشتكى سكان حى الزهور فى محافظة بورسعيد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة التى أصبحت تتفاقم وتتجول فى الشوارع والميادين والحدائق العامة دون تدخل من الأجهزة المعنية للحد منها ما أثار حالة من الذعر لدى الأمهات والأطفال.

وقال ممدوح عبد التواب من سكان منطقة الــ5000 التعاونى بحى الزهور لــ" اليوم السابع " إن ظاهرة الكلاب الضالة تتفاقم بصورة مزعجة للغاية فى كافة الشوارع والميادين والحدائق فضلا أنها تثير الذعر لدى الأطفال وخاصة تلاميذ المدارس أثناء الذهاب والإياب .

وأضافت إحدى السيدات، أن شارع محمد حمزة وتقاطع عادل الشربينى بمنطقة الــ5000 التعاونى بحى الزهور تسير الكلاب وسط نهر الطريق مجموعات تهدد المارة فضلا أنها تنبح وراء السيارات وسائقى الدراجات البخارية لافته أن السكان رفعوا شكواهم للمسئولين بحى الزهور ولكن على حد قولها تقاعس المسئولين وتركوا الحبل على الغارب للكلاب الضالة تثير مخاوف الأهالى .

ومن جانبهم أكد الأهالى أن الكلاب الضالة تتزايد وتتكاثر والجهات المعنية تقف عاجزة عن مواجتها للحد منها أو القضاء عليها وخاصة بعد أن تعرض أحد الأطفال لعقر كلبا مسعورا بالطريق العام وتم نقلة إلى المستشفى العام لإعطائه مصل الكلب حتى لا يصاب بالسعار .

ومن جانبه أكد الدكتور عاطف عيسى وكيل وزارة مديرية الطب البيطرى ببورسعيد لـ "اليوم السابع " أن هناك حملات مكثفة للقضاء على الكلاب الضالة بالتنسيق مع شئون وتحسين البيئة بالأحياء تلبية لشكاوى الأهالى .

وأضاف أن هناك حملات من جمعيات الرفق بالحيوان ترفض القضاء على الكلاب الضالة وتعتبرها جريمة على حد قولهم ولكننا من خلال عملنا نسعى لتفعيل الحملات بناء على البلاغات وشكاوى المواطنين حفاظا على سلامة الأطفال فى الطريق العام .