صندوق الاستثمارات السعودى يوقع مذكرة تفاهم بشأن الطاقة المتجددة مع الصين

وكالات الأنباء

أفادت وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة بأن صندوق الاستثمارات العامة وقع مذكرة تفاهم بشأن التعاون مع الصين فى مجال الطاقة المتجددة خلال زيارة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان لبكين.

وقالت الوكالة إن مذكرة التفاهم تضمنت "رغبة صندوق الاستثمارات العامة فى الاستثمار فى قطاع الطاقة المتجددة وتوطين عملياته عبر سلسلة القيمة، وذلك من أجل جعل المملكة مركزاً عالمياً رائداً فى هذا المجال".

أضافت أن المذكرة ستسهم فى "تمكين صندوق الاستثمارات العامة من دعم وتطوير عمليات التصنيع وتوليد الطاقة والتقنيات الناشئة فى قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة خلال الأعوام العشرة القادمة".