video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 فبراير 2019 05:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رويترز: آلاف الجزائريين يحتجون على سعى بوتفليقة للترشح لفترة رئاسية خامسة

الجمعة، 22 فبراير 2019 05:14 م
رويترز: آلاف الجزائريين يحتجون على سعى بوتفليقة للترشح لفترة رئاسية خامسة بوتفليقة
الجزائر (رويترز)
إضافة تعليق

قال شهود إن آلاف الشبان الجزائريين خرجوا إلى شوارع العاصمة اليوم الجمعة للاحتجاج على سعي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للفوز بفترة رئاسية خامسة.

 

كان بوتفليقة (81 عاما) والذي يتولى الرئاسة منذ عام 1999 قال إنه سيخوض الانتخابات المقررة في 18 أبريل نيسان على الرغم من المخاوف بشأن حالته الصحية. ولم يظهر بوتفليقة على الملأ إلا نادرا منذ إصابته بجلطة عام 2013 اضطرته لاستخدام مقعد متحرك منذ ذلك الحين.

 

وردد المتظاهرون هتافات، أثناء مسيرتهم وسط العاصمة، تقول "لا لبوتفليقة ولا لسعيد" في إشارة إلى شقيقه الأصغر والمستشار الرئاسي.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العربية: محتجون يتجاوزون حاجزاً أمنياً باتجاه القصر الرئاسى فى الجزائر

قبل مواجهة بطل الجزائر.. ماذا يفعل الإسماعيلى "الأفريقى" على برج العرب؟

رئيس الجزائر

الجزائر

بوتفليقة

اخبار الجزائر




لا تفوتك
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات تطوير السكك الحديدية والطرق

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات تطوير السكك الحديدية والطرق

إحباط تهريب 500 ساعة مزودة بهاتف محمول وكاميرات محظور بميناء بورسعيد

إحباط تهريب 500 ساعة مزودة بهاتف محمول وكاميرات محظور بميناء بورسعيد

الجبلاية ترسم ملامح تعديلات عمومية 23 فبراير.. زيادة أعضاء المجلس لـ12 عضواً.. إلغاء بند الـ8 سنوات.. منع فوق الـ70 عاما من الترشح.. إلغاء المقعد المخصص للمرأة على العضوية.. وروابط محترفة لأندية المظاليم

الجبلاية ترسم ملامح تعديلات عمومية 23 فبراير.. زيادة أعضاء المجلس لـ12 عضواً.. إلغاء بند الـ8 سنوات.. منع فوق الـ70 عاما من الترشح.. إلغاء المقعد المخصص للمرأة على العضوية.. وروابط محترفة لأندية المظاليم

بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. المرور يستعد للشبورة المائية على الطرق.. تجهيز سيارات الإغاثة ونشر خدمات أضافية للتصدى للحوادث.. إجراء عمليات تفويج للسيارات لمنع الزحام.. وتحذير من السرعات الزائدة للحد من الحوادث

بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. المرور يستعد للشبورة المائية على الطرق.. تجهيز سيارات الإغاثة ونشر خدمات أضافية للتصدى للحوادث.. إجراء عمليات تفويج للسيارات لمنع الزحام.. وتحذير من السرعات الزائدة للحد من الحوادث

الآثار: 6500 زائر شاهدوا احتفالية تعامد الشمس على معبد رمسيس الثانى

الآثار: 6500 زائر شاهدوا احتفالية تعامد الشمس على معبد رمسيس الثانى

تأخر إقلاع 8 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

تأخر إقلاع 8 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة