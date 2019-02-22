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رئيس جامعة قناة السويس: تجهيز عناية مركزة جديدة بـ33 سريرا لمستشفى الجامعة

الجمعة، 22 فبراير 2019 02:00 ص
رئيس جامعة قناة السويس: تجهيز عناية مركزة جديدة بـ33 سريرا لمستشفى الجامعة الدكتور عاطف أبو النور رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح
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قال الدكتور عاطف أبو النور، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة انتهت من تجهيز وحدة icu التى تضم 33 سرير عناية مركزة، ومن المقرر أن يتم افتتاحها خلال الشهر المقبل.

وأضاف رئيس جامعة قناة السويس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بعد تجهيز العناية الجديدة، يصبح إجمالى أسرة العناية المركزة بالمستشفى 55 سريرًا، مشيرًا إلى أنه تابع باهتمام سرعة إنجاز وتجهيز أسرة العناية الجديدة بسبب الحاجة الشديدة للمرضى لأسرة العناية المركزة.

وأكد "أبو النور"، أن جامعة قناة السويس تعاقدت مع عدد من الشركات لتوريد أجهزة طبية حديثة للمستشفى بتكلفة تخطت ٥٠ مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه جارٍ الانتهاء من تطوير قسم الاستقبال والطوارئ.

 

 


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