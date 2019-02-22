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رئيس جامعة حلوان: حوار مفتوح بين الطلاب ومصطفى الفقى خلال شهر مارس

الجمعة، 22 فبراير 2019 06:00 ص
رئيس جامعة حلوان: حوار مفتوح بين الطلاب ومصطفى الفقى خلال شهر مارس د. ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
كتب وائل ربيعى
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أعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة ستستضيف مصطفى الفقى، رئيس مكتبة الإسكندرية؛ فى حوار مفتوح مع طلاب الجامعة خلال شهر مارس المقبل؛ وذلك فى إطار الموسم الثقافى للجامعة.

 

وأضاف نجم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة تعمل على تشكيل شخصية الطالب الجامعى من خلال عقد العديد من اللقاءات المفتوحة مع الطلاب، فتمت استضافة كل من الدكتور خالد العنانى وزير الآثار والدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر على مدار يومين متتاليين الأسبوع الجارى، مؤكدًا أن الموسم الثقافى للجامعة به العديد من اللقاءات والمفاجآت الأخرى.


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جامعة حلوان

الموسم الثقافى لجامعة حلوان

مصطفى الفقى




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