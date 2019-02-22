رئيسة كرواتيا تحتفل بيوم النص الجلاجوليتى.. شوف قالت إيه؟

كتب آسر أحمد



اليوم السابع بلس

احتفلت كوليندا جرابار كيتاروفيتش رئيسة كرواتيا، اليوم الجمعة، بيوم النص الجلاجوليتى الذى يعد أحد أشهر الآثار الثقافات الكرواتية.

ونشرت كيتارزفيتش، صورة لها عبر حسابها الشخصى، وكتبت "النص الجلاجوليتي، هو خطاب الشعب الكرواتى، الذى يرمز إلى التاريخ الطويل للبلد، ولقرون تتعرض كرواتيا لثقافات متداخلة وتأثيرات ويبقى النص الجلاجوليتي ثابت، ليطبع ضمن الأثار الثقافية الكرواتية والطقوس والنقوش".

وأضافت رئيس كرواتيا فى رسالة لشعبها "هذا اليوم يذكرنا بأهمية الجزء الخاص من هويتنا كحافز لاستخدام تلك اللغة فى تعزيز الثقافة الوطنية الكرواتية والتمسك بها".



رئيسة كرواتيا

ويشار إلى أن النص الجلاجوليتى كتب لأول مرة في منتصف القرن التاسع، وبقى فى الأراضى الكرواتية حتى القرن التاسع عشر، وفى بداية القرن السادس عشر، تم فصل تلك اللغة عن اللاتينية، ويعد مؤلف هذه اللغة "سيريل قسطنطين"، وهو راهب بيزنطي من تسالونيكى، استند إلى لغة المقدونيين لتأليف تلك اللغة.