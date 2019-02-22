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حالة الطقس اليوم الجمعة 22/2/2019 فى مصر والدول العربية

الجمعة، 22 فبراير 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الجمعة 22/2/2019 فى مصر والدول العربية الطقس
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الجمعة  ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد نهارًا دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.
 
 

 حالة الطقس اليوم فى مصر

 
كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر ما يؤدي اضطراب الملاحة البحرية هناك. 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
 
 

الطقس فى الأردن

 

نهاراً

 
تبقى درجات الحرارة دون مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 2-3 درجات مئوية.
و يكون الطقس بارداً و رطباً مع ظهور كميات من السحب على إرتفاعات مُختلفة،  ويُحتمل هطول زخات محلية من الأمطار بمشيئة الله في بعض المناطق المحدودة. 
الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.
 
و في خليج العقبة: -الرياح: شمالية خفيفة السرعة.
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية
 

ليلاً

 
يكون الطقس بارداً بوجهٍ عام في أغلب المناطق، و شديد البرودة في مناطق البادية، السهول الشرقية و المُرتفعات الجبلية العالية الجنوبية. 
ويتوقع تشكل الصقيع في العديد من المناطق وبالأخص السهول الشرقية مع ساعات الليل المتأخرة. 
 
 الرياح تكون خفيفة مُتغيرة الإتجاه.
 
 

الطقس فى فلسطين 

 
لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
 
 

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