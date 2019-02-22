جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب جهاز تنقيب عن المعادن الثمينة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب ، بالاشتراك مع مباحث الميناء ، من ضبط محاولة تهريب جهاز تنقيب عن المعادن الثمينة والمحظور إستيرادها أو حيازتها إلا بموافقة مسبقة من وزارة البترول والثروة المعدنية.

اشتبه فخرى حمدان، مأمور التعريفة، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والركاب القادمين من ميناء ضبا السعودى فى مشمول البيان الجمركى رقم 1908 ك ب لسنة 2019 أمتعة شخصية بإسم " م . ع . ك " مصرى الجنسية

وتم تشكيل لجنة جمركية من هيثم أبو النجا وهشام على مأمور الحركة للمعاينة فتبين وجود جهاز تنقيب عن المعادن الثمينة الذهب والفضه داخل الأمتعة الشخصية للراكب، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 280 ألف جنيه

قرر مجدى عبدالحافظ رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم ،رئيس مصلحة الجمارك ، و رمضان محروس ، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الوسطى والجنوبية بتشديد الرقابه علي المنافذالجمركيه وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركي.