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تحصين 195 ألف رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية بكفر الشيخ

الجمعة، 22 فبراير 2019 08:00 ص
تحصين 195 ألف رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية بكفر الشيخ حملات تحصين - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنه تم تحصين 195685 ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع والتسمم الدموي، بقرى مراكز محافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى ترقيم وتسجيل الحيوانات، للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.

وتابع الدكتور عبد الحكيم أبو إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطري، لـ"اليوم السابع": "من بداية عمل الحملة حتى الآن تم تحصين 127836 أبقار، 60830 جاموس، 6640 أغنام، 379 ماعز، بإجمالى 195685 رأس ماشية، مؤكدًا أن عبوات التحصين متوفرة بشكل جيدة والحملة مستمرة بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات بتحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية، ويتم تحصينها من خلال فرق متخصصة.

وأضاف أبو إسماعيل، أن كل لجنة من6 الـ37 لجنة بيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، مشيدًا بإقبال المواطنين واستجابتهم للحملة نظرًا لزيادة الوعى البيطرى لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وكذلك التيسير الكبير على المواطنين بالانتقال إليهم سواء فى مقار اللجان أو الانتقال إليهم لمنازلهم لتحصين وترقيم الحيوانات.

 

 


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