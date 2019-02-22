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بلطجية يعذبون شخص بوضع قدميه بالنار حتى الموت لإجباره بالإعتراف بالسرقة

الجمعة، 22 فبراير 2019 12:19 م
بلطجية يعذبون شخص بوضع قدميه بالنار حتى الموت لإجباره بالإعتراف بالسرقة المتهمون
كتب محمود عبد الراضي ـ الغربية عادل ضرة ـ مصطفى عادل
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جريمة قتل بشعة شهدتها مدينة المحلة بمحافظة الغربية، بعدما اختطف مجموعة من الأشخاص شخص لم يتخطى عمره 17 سنة، وعذبوه بوضع قدميه في النيران والتعدي عليه بالضرب، لاجباره على الاعتراف بواقعة سرقة.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بشأن قيام أحد الأشخاص "مجهول" بإحضار جثة أحد الأشخاص "بها آثار تعذيب وحروق" للمستشفى العام بمركبة "توك توك" وفر هارباً .

وأسفرت جهود وتحريات فريق البحث الجنائى إلى التوصل إلى تحديد شخصية المجنى عليه ويدعى "محمد .س" 17 سنة ميكانيكى دراجات نارية، ومقيم بدائرة مركز شرطة المحلة، وتعرف والده عليه وأكد تغيبه.

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مرتكبى الواقعة "تامر.م" ميكانيكي" مسجل خطر وآخرين، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لإعتقاد الهاربان قيام المجنى عليه بسرقة دراجة نارية وبعض قطع الغيار من محل خاص بهما بالقرية محل إقامة المجنى عليه ، حيث اقتادوه أثناء تواجده بقريته إلى منطقة زراعية في المحلة، وأوثقوه وتعدوا عليه بالضرب بالعصى وأشعلوا النيران ووضعوا أرجله بداخلها، لإجباره على الإعتراف بالسرقة، إلا أنه فارق الحياة فنقلوه إلى المستشفى بإستخدام مركبة "توك توك"  وفروا هاربين ، وأرشدوا عن مركبة "التوك توك" المستخدمة فى الواقعة .

 


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