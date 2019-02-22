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باكستان: لا يقلقنا قرار الهند بمنع تدفق المياه إلى البلاد

الجمعة، 22 فبراير 2019 11:01 ص
باكستان: لا يقلقنا قرار الهند بمنع تدفق المياه إلى البلاد رئيس الوزراء الهندى ناريندا مودى
أ ش أ
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قال وزير الموارد المائية الباكستانى شوميل خواجة إن إسلام آباد لا تشعر بالقلق إزاء تصريحات الهند بخصوص منع تدفق المياه لباكستان من حصتها فى الأنهار بموجب معاهدة مياه نهر السند.

وأضاف خواجة - فى تصريحات نقلتها صحيفة (دون) الباكستانية اليوم الجمعة "ليس لدينا أى قلق أو اعتراض إذا حولت الهند مسار مياه الأنهار الشرقية (التى تسيطر عليها) ومدتها لشعبها أو استخدمتها لأغراض أخرى، إذ تسمح لها معاهدة مياه نهر السند بالقيام بذلك الأمر".


وأكد أن باكستان حتما ستشعر بالقلق وستعترض بشدة إذا حولت الهند مسار مياه الأنهار الغربية التى تسيطر عليها باكستان أو استخدمتها.


يذكر أنه تم التوقيع على "معاهدة مياه نهر السند" فى عام 1950 بوساطة البنك الدولي، ومُنحت الهند السيطرة على مياه الأنهار الشرقية "ستلج وبياس ورافي" وأعطت باكستان السيطرة على الأنهار الغربية "السند وجيلوم وتشيناب".


وأعلن وزير الموارد المائية الاتحادى فى الهند نيتين جادكارى - أمس - أن الهند قررت وقف مياه بعض من روافد نهر السند من التدفق إلى باكستان، وتحويل مسار المياه من الأنهار الشرقية ومدها للشعب الهندى فى جامو وكشمير وبنجاب.


يأتى ذلك ضمن مجموعة من التصريحات شديدة اللهجة أصدرتها السلطات الهندية فى أعقاب التفجير الانتحارى الذى استهدف مدينة بولواما التى تقع فى الشطر الذى تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير، وراح ضحيته أكثر من 40 فردًا من القوات العسكرية الهندية.


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