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القوى العاملة:بحث التعاون مع "قومى المرأة" لتدريب سيدات الإسماعيلية على المهن

الجمعة، 22 فبراير 2019 11:19 ص
القوى العاملة:بحث التعاون مع "قومى المرأة" لتدريب سيدات الإسماعيلية على المهن محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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كلف محمد سعفان وزير القوى العاملة، مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، ببحث سبل التعاون مع المجلس القومى للمرأة خاصة فى مجال تدريب المرأة الإسماعيلية على المهن المختلفة والمتاحة بمركز التدريب التابع للمديرية بمدينة المستقبل، فى إطار إطلاق الوزارة 2019 عامًا للتدريب المهنى لإحداث الربط المتواكب مع التشغيل.

وذكر بيان لوزارة القوى العاملة اليوم، أن ياسر سعيد، مدير المديرية بالإسماعيلية، عقد اجتماعًا فى هذا الإطار مع الدكتورة ماجدة النويشى، رئيس المجلس القومى للمرأة، حيث تم استعراض إمكانيات المركز والجهود التى تبذلها المديرية لتدريب الشباب والفتيات على أحدث المهن المطلوبة فى سوق العمل سواء الداخلى والخارجى وتوفير فرص العمل لخريجى الدورات التدريبية فضلا عن مساعدة الشباب فى دراسات الجدوى للحصول على التمويل اللازم لبدء مشروع صغير.

كما تم بحث توقيع بروتوكول للتعاون بين المديرية والمجلس القومى للمرأة بهدف تدريب الفتيات من المراكز والقرى التابعة للمحافظة على مهن الحياكة والتفصيل، على أن يتم متابعتهم بعد التدريب من خلال المجلس القومي للمرأة لتوجيههم إلى المنتجات المطلوبة في هذا المجال ومساعدتهم في عملية التسويق .

وأشادت الدكتورة ماجدة النويشى، بالجهود التي تبذلها وزارة القوى العاملة بقيادة الوزير محمد سعفان فى دعم المرأة من خلال إنشاء إدارة بديوان الوزارة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.


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