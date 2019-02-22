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"العصار" يشهد توقيع بروتوكول إنشاء سوق حضارى فى دمياط

الجمعة، 22 فبراير 2019 09:48 ص
"العصار" يشهد توقيع بروتوكول إنشاء سوق حضارى فى دمياط جانب من فعالية توقيع البروتوكول
كتب زكى القاضى
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شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من محافظة دمياط وشركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية، والتوريدات العامة لإنشاء سوق حضارى بمدينة رأس البر.  
                                                                                      
يشار إلى أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار السياسة التى تنتهجها وزارة الإنتاج الحربى، لتحقيق التكامل والتعاون مع جميع الوزارات والمحافظات والقطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر-2030 ، حيث ستقوم شركة الإنتاج الحربي للمشروعات، لما لها من خبرات ونجاحات كبيرة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية التى أسندت إليها بإنشاء سوق حضارى على كورنيش النيل بمدينة رأس البر على أعلى مستوى، حيث سيتم تخصيص المساحات الموجودة بالسوق لنقل الباعة الجائلين إليها.     
                                                                                   
من جانبها، أعربت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن ثقتها فى وزارة الإنتاج الحربى ممثلة فى شركة الإنتاج الحربى، للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة فى تنفيذ المشروع، بشكل فعال ضمن خطة التطوير القائمة بالمحافظة، لحل مشكلة الباعة الجائلين، وإعادة الوجه الراقى والحضارى لمدينة رأس البر بالمحافظة، خاصة وأن شركة الإنتاج الحربى للمشروعات تقوم حالياً بتطوير المناطق العشوائية بمنطقتى "شمال وجنوب الصيادين" بمدينة رأس البر بالمحافظة، ولها خبرات كبيرة فى هذا المجال.
 
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دمياط

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