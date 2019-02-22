video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 فبراير 2019 02:44 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

السياحة: 22 سفيرًا ودبلوماسيًا إفريقيًا شاهدوا تعامد الشمس على رمسيس الثانى

الجمعة، 22 فبراير 2019 01:42 م
السياحة: 22 سفيرًا ودبلوماسيًا إفريقيًا شاهدوا تعامد الشمس على رمسيس الثانى تعامد الشمس على رمسيس الثانى بأبو سمبل
كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق

تحت شعار " أفريقيا واحدة .. قلب واحد" اختتمت وزارة السياحة اليوم الزيارة التى نظمتها لعدد 22 من السفراء والدبلوماسيين الأفارقة بمدينة أبو سمبل، بمتابعة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبد أبو سمبل بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وقد شهدت ظاهرة التعامد صباح اليوم ما يقرب من 6500 زائر من أجانب من جنسيات مختلفة، ومصريين.

ومن جانبهم أبدى السفراء الافارقة عن سعادتهم برؤية هذه الظاهرة الفلكية الفريدة، التى تعكس عظمة الحضارة الفرعونية وعبقرية الإنسان المصرى القديم، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية مع الوزراء أمام معبدى أبو سمبل وبحيرة ناصر.

وكان على رأس الحضور الدكتور خالد العنانى وزير الآثار والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، و طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، وماجد أبو الخير وكيل اللجنة والسفير ماهر العدوى نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية، والدكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الأعلى للآثار.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. لأول مرة.. السفراء الأفارقة يشهدون فعالية تعامد الشمس على رمسيس الثانى بأبوسمبل.. 15 سفيرًا من الدول الإفريقية بالقاهرة وعائلاتهم يشاركون فى الحدث العالمى.. سفير الكاميرون: نشعر أننا كيان واحد

وزارة السياحة

تعامد الشمس

ابو سمبل

افريقيا

السياحه

تعامد الشمس على ابو سمبل




لا تفوتك
وكالة الفضاء الروسية: القمر الصناعى المصرى وصل إلى مداره ويعمل بانتظام

وكالة الفضاء الروسية: القمر الصناعى المصرى وصل إلى مداره ويعمل بانتظام

تعرف على الأندية المتأهلة لثمن نهائي الدوري الأوروبى.. وموعد القرعة

تعرف على الأندية المتأهلة لثمن نهائي الدوري الأوروبى.. وموعد القرعة

بدء إغلاق الطريق الدائرى بداية من المريوطية باتجاه أكتوبر لإصلاح فواصل

بدء إغلاق الطريق الدائرى بداية من المريوطية باتجاه أكتوبر لإصلاح فواصل

الشمس تتعامد على معبد أبو سمبل اليوم.. والبحوث الفلكية: يبدأ 6.20 صباحًا

الشمس تتعامد على معبد أبو سمبل اليوم.. والبحوث الفلكية: يبدأ 6.20 صباحًا

شرم الشيخ تتأهب لاستقبال القمة العربية الأوروبية برئاسة السيسى.. القمة تنطلق الأحد وسط توقعات بتمثيل عربى وأوروبى كبير..والهجرة وتغير المناخ ومكافحة الإرهاب والتعاون المشترك أبرز الملفات المطروحة للنقاش

شرم الشيخ تتأهب لاستقبال القمة العربية الأوروبية برئاسة السيسى.. القمة تنطلق الأحد وسط توقعات بتمثيل عربى وأوروبى كبير..والهجرة وتغير المناخ ومكافحة الإرهاب والتعاون المشترك أبرز الملفات المطروحة للنقاش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة