video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 فبراير 2019 07:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الزيت المغلى قد يعيد طفل لحضانة والده.. تعرف على التفاصيل

الجمعة، 22 فبراير 2019 06:38 ص
الزيت المغلى قد يعيد طفل لحضانة والده.. تعرف على التفاصيل محكمة الاسرة - ارشيفيه
كتبت أسماء شلبى
إضافة تعليق

بعد إنجاب زوجته طفلتهما بعامين بدأت أعراض المرض تظهر على الزوجه ، فذهب بها زوجها إلى الطبيب الذى فحصها وتوصل إلى إدمانها للمواد المخدرة، وحاجتها لدخول مصحة لرعايتها بشكل محترف، وعندما واجه أهلها اعترفوا له بالكارثة وأنهم أخفوا عليه خشية تطليقها والفضيحة.

 

وأمام محكمة الأسرة بإمبابة أقام "س.ع.ج "، دعوى طالب فيها بضم حضانة طفلته  موضحا : لم استطيع فى البداية تطليقها بعد علمى بإدمانها خوفا على مصير طفلتى التى تخطى عمرها الثلاثة سنوات، وأصبحت فى حيرة من أمرى بعد  رفضها تنفيذ تعليمات الطبيب بدخولها مصحة لعلاج الإدمان خوفا من تهديدها بالانتحار ، وفى ظل  خطورتها على طفلتهما فى ظل كثرة غيابها عن الوعى طوال الوقت، قرر مراقبتها ومكثت لرعايتها برفقة أهلها".

 

وأضاف المدعى :" بدأت معها رحلة العلاج بأشراف الطبيب فى المنزل ، وبالفعل تعافت ومكثنا نتابع عام كامل أنفقت فيه مبالغ باهظة من أجل أن تصبح أم طبيعية ولا يعاير أحد  ابنتى فى يوم من الأيام".

 

وتابع:"عشت عدة شهور والحياة مستقرة ثم فوجئت بعودها لتعاطى السموم مستغلة سفرى لحاجة العمل واستقبالها رجال فى منزلى ما دفعنى لتطليقها ومنحها حقوقها كاملة مقابل التنازل عن حضانة الطفلة أجريت تسوية مع أهلها لكنهم بعد أن تقاضوا المال رفضوا تنفيذ الاتفاق وبدوا فى ابتزازى مقابل رؤيتى للصغيرة .

 

واستطرد :" مطلقتى سكبت على الطفلة الزيت المغلى أثناء غيابها عن الوعى وفق شهادة الجيران الذين استغاثت بهم للذهاب معها للمستشفى ووفق للتقرير الطبي"

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زوجة" أمام محكمة الأسرة.. زوجى يجبرنى على تصوير فيديوهات مخلة لعرضها على أصدقائه

أب لمحكمة الأسرة: 8 سنوات محروم من رؤية أطفالى لرفضى التنازل عن أملاكى لزوجتى

محكمه الاسره

دعوى خلع

خلافات زوجيه

اخبار الحوادث

عنف زوجى




لا تفوتك
وكالة الفضاء الروسية: القمر الصناعى المصرى وصل إلى مداره ويعمل بانتظام

وكالة الفضاء الروسية: القمر الصناعى المصرى وصل إلى مداره ويعمل بانتظام

تعرف على الأندية المتأهلة لثمن نهائي الدوري الأوروبى.. وموعد القرعة

تعرف على الأندية المتأهلة لثمن نهائي الدوري الأوروبى.. وموعد القرعة

بدء إغلاق الطريق الدائرى بداية من المريوطية باتجاه أكتوبر لإصلاح فواصل

بدء إغلاق الطريق الدائرى بداية من المريوطية باتجاه أكتوبر لإصلاح فواصل

الشمس تتعامد على معبد أبو سمبل اليوم.. والبحوث الفلكية: يبدأ 6.20 صباحًا

الشمس تتعامد على معبد أبو سمبل اليوم.. والبحوث الفلكية: يبدأ 6.20 صباحًا

شرم الشيخ تتأهب لاستقبال القمة العربية الأوروبية برئاسة السيسى.. القمة تنطلق الأحد وسط توقعات بتمثيل عربى وأوروبى كبير..والهجرة وتغير المناخ ومكافحة الإرهاب والتعاون المشترك أبرز الملفات المطروحة للنقاش

شرم الشيخ تتأهب لاستقبال القمة العربية الأوروبية برئاسة السيسى.. القمة تنطلق الأحد وسط توقعات بتمثيل عربى وأوروبى كبير..والهجرة وتغير المناخ ومكافحة الإرهاب والتعاون المشترك أبرز الملفات المطروحة للنقاش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة