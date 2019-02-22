video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 فبراير 2019 12:45 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الداخلية تحبط تهريب 200 كيلو بانجو عبر قناة السويس

الجمعة، 22 فبراير 2019 11:50 ص
الداخلية تحبط تهريب 200 كيلو بانجو عبر قناة السويس بانجو ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

في ضربة أمنية ناجحة ضد مهربى وتجار المواد المخدرة، نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبط شخصين بالإسماعيلية لإتجارهما فى المواد المخدرة وبحوزتهما 200 كيلو جرام لمخدر البانجو.

جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لإجهاض مخططات العناصر الخطرة والنشطة القائمة على نقل وتهريب ترويج المواد المخدرة ، حيث تابعت الإدارة عنصرين من العناصر الإجرامية إعتزما تهريب شحنة كبيرة من مخدر البانجو مخبأة داخل مخازن سرية بالصندوق الخلفى لسيارة نقل من شرق المجرى الملاحى لقناة السويس إلى الغرب عبر معدية القنطرة شرق دائرة قسم شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية.

تم رصدهما والوقوف على نشاطهما الإجرامى ، وهما "تيسير.ح" عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية " محكوم عليه بالحبس سنة فى قضية قتل خطأ "، و"باسم.إ" عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية  محكوم عليه بالحبس سنة فى قضية مبانى .

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية وبمشاركة قوات الأمن المركزى تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبط الثانى بالسيارة الملاكى رقم ( أ ق ط 634 ) لمراقبة الطريق للسيارة النقل رقم ( ط ص ج 8256 – قيادة الأول ) والمخبأ بها المواد المخدرة بالقرب من معدية القنطرة شرق دائرة مركز القنطرة شرق .

بتفتيشها عُثر بالصندوق الخلفى للسيارة النقل على مخزن سرى عبارة عن ستة قنوات بطول إمتداد السيارة بداخلهم (67 لفافة كبيرة الحجم لمخدر البانجو وزنت مائتان كيلو جرام ، مبلغ مالى عدد 2 هاتف محمول ).

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار مشاركةً فيما بينهما وملكيتهما للمبلغ المالى والهاتفين للاتصال بعملائهما واستخدامهما للسيارتين فى النقل والتهريب من شرق القناة إلى غربها .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط سائق بحوزته 16 كيلو جرام بانجو بدمياط

الداخلية تداهم 18 مزرعة مخدرات بسيناء وتضبط أطنان بانجو وأفيون

الداخلية

مخدرات

حملات امنية

وزارة الداخلية

حشيش

بانجو




لا تفوتك
وكالة الفضاء الروسية: القمر الصناعى المصرى وصل إلى مداره ويعمل بانتظام

وكالة الفضاء الروسية: القمر الصناعى المصرى وصل إلى مداره ويعمل بانتظام

تعرف على الأندية المتأهلة لثمن نهائي الدوري الأوروبى.. وموعد القرعة

تعرف على الأندية المتأهلة لثمن نهائي الدوري الأوروبى.. وموعد القرعة

بدء إغلاق الطريق الدائرى بداية من المريوطية باتجاه أكتوبر لإصلاح فواصل

بدء إغلاق الطريق الدائرى بداية من المريوطية باتجاه أكتوبر لإصلاح فواصل

الشمس تتعامد على معبد أبو سمبل اليوم.. والبحوث الفلكية: يبدأ 6.20 صباحًا

الشمس تتعامد على معبد أبو سمبل اليوم.. والبحوث الفلكية: يبدأ 6.20 صباحًا

شرم الشيخ تتأهب لاستقبال القمة العربية الأوروبية برئاسة السيسى.. القمة تنطلق الأحد وسط توقعات بتمثيل عربى وأوروبى كبير..والهجرة وتغير المناخ ومكافحة الإرهاب والتعاون المشترك أبرز الملفات المطروحة للنقاش

شرم الشيخ تتأهب لاستقبال القمة العربية الأوروبية برئاسة السيسى.. القمة تنطلق الأحد وسط توقعات بتمثيل عربى وأوروبى كبير..والهجرة وتغير المناخ ومكافحة الإرهاب والتعاون المشترك أبرز الملفات المطروحة للنقاش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة