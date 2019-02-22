الداخلية تحبط تهريب 200 كيلو بانجو عبر قناة السويس

كتب محمود عبد الراضي

في ضربة أمنية ناجحة ضد مهربى وتجار المواد المخدرة، نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبط شخصين بالإسماعيلية لإتجارهما فى المواد المخدرة وبحوزتهما 200 كيلو جرام لمخدر البانجو.

جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لإجهاض مخططات العناصر الخطرة والنشطة القائمة على نقل وتهريب ترويج المواد المخدرة ، حيث تابعت الإدارة عنصرين من العناصر الإجرامية إعتزما تهريب شحنة كبيرة من مخدر البانجو مخبأة داخل مخازن سرية بالصندوق الخلفى لسيارة نقل من شرق المجرى الملاحى لقناة السويس إلى الغرب عبر معدية القنطرة شرق دائرة قسم شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية.

تم رصدهما والوقوف على نشاطهما الإجرامى ، وهما "تيسير.ح" عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية " محكوم عليه بالحبس سنة فى قضية قتل خطأ "، و"باسم.إ" عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية محكوم عليه بالحبس سنة فى قضية مبانى .

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية وبمشاركة قوات الأمن المركزى تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبط الثانى بالسيارة الملاكى رقم ( أ ق ط 634 ) لمراقبة الطريق للسيارة النقل رقم ( ط ص ج 8256 – قيادة الأول ) والمخبأ بها المواد المخدرة بالقرب من معدية القنطرة شرق دائرة مركز القنطرة شرق .

بتفتيشها عُثر بالصندوق الخلفى للسيارة النقل على مخزن سرى عبارة عن ستة قنوات بطول إمتداد السيارة بداخلهم (67 لفافة كبيرة الحجم لمخدر البانجو وزنت مائتان كيلو جرام ، مبلغ مالى عدد 2 هاتف محمول ).

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار مشاركةً فيما بينهما وملكيتهما للمبلغ المالى والهاتفين للاتصال بعملائهما واستخدامهما للسيارتين فى النقل والتهريب من شرق القناة إلى غربها .