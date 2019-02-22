الجيش الفرنسي : مقتل على يحيي أبو الهمام زعيم أبرز المجموعات الإرهابية بمنطقة الساحل

باريس )أ ش أ(

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي أن القوات الفرنسية المتواجدة في مالي تمكنت أمس "الخميس" من القضاء على يحيى أبو الهمام زعيم إحدى أبرز المجموعات الإرهابية في منطقة الساحل الجزائري والمعروف بـ"يحيى أبو الهمام"، أمير إمارة الصحراء في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

ونقلت قناة "الحرة" الفضائية اليوم الجمعة عن بارلي في بيان قولها إن"الرجل كان المسؤول الثاني في التحالف الجهادي الذي يتزعمه المالي من الطوارق إياد أغ غالي "أمير جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، و"زعيم إمارة تمبكتو".

ويعد يحيى أبو الهمام من أبرز القيادين في الجماعات الإسلامية المسلحة، وينتمي للجيل الأول من القيادات الجزائرية التي دخلت منطقة الصحراء الكبرى خلال تسعينيات القرن الماضي.

وقبل عامين تحالف أبو الهمام مع بقية القيادات في المنطقة من أجل تشكيل جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، التي توصف بكونها التنظيم المسلح الأكثر قوة ودموية في منطقة الساحل.