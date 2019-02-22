التحقيق مع نجل العجوز المقتولة بسبب أعمال الدجل فى إمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

تحقق نيابة شمال الجيزة مع إبن ربة منزل تعرضت للقتل على يد عامل وزوجته، بعد اعتراف المتهمين أن ابن المجنى عليها مارس أعمال الدجل تجاه المتهمة، مما ألحق الضرر بها، وهو ما دفع المتهمة وزوجها لقتل المجنى عليها انتقاما من ابنها.

تلقى العميد محسن كامل مأمور قسم شرطة إمبابة بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بشارع الطنانى.

فانتقل المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، والرائد مؤمن فراج إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن ربة منزل عجوز تقيم بشقة بالطابق الأرضى تم العثور عليها مفارقة الحياة نتيجة إصابتها بجرح ذبحى بالرقبة.

وانتقل الرائد أحمد عبد العزيز ومحمد طامو خبيرى الأدلة الجنائية إلى محل الواقعة، حيث تم إجراء معاينة لمسرح الجريمة، ورفع البصمات من مكان الحادث.

وتوصل رجال المباحث لهوية المتهمين، حيث تبين أن رجل وزوجته وراء قتلها، انتقاما من ابنها لممارسته أعمال الدجل على المتهمة، وإلحاقه الضرر بها، وبضبطهما اعترفا بارتكاب الجريمة، فتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.