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البيئة تدرس تنفيذ مشروع تحسين البيئة الصناعية والطاقة بشركة سكر الحوامدية

الجمعة، 22 فبراير 2019 11:07 ص
البيئة تدرس تنفيذ مشروع تحسين البيئة الصناعية والطاقة بشركة سكر الحوامدية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
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بدأت وزارة البيئة فى دراسة تنفيذ مشروع تحسين البيئة الصناعية والطاقة بشركة سكر الحوامدية بالتعاون مع المركز القومى للبحوث تفعيلًا لبروتوكول التعاون الموقع بين جهاز شئون البيئة والمركز للحد من التلوث الصناعى والعمل على تحقيق التوافق البيئى للمنشاة حتى يونيو 2019  تنفيذا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن المشروع يهدف إلى ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية بالصناعة، وتقليل التكلفة الاقتصادية للعمليات الصناعية وتطبيق عمليات إعادة الاستخدام والتدوير والاسترجاع بالإضافة إلى تقليل التلوث البيئى وتحسين ظروف البيئة الداخلية لوحدات المنشآت الصناعية، ورفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالشركة ليكون مطابقا للقانون وتطبيق  مفهوم الاستهلاك والإنتاج المستدام كطريق للاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر.

جدير بالذكر أنه سبق دراسة مشروع تحسين البيئة الصناعية والطاقة بشركة سكر الحوامدية من قبل الإدارة المركزية لتحسين البيئة الصناعية والطاقة وإجراء التعديلات المطلوبة عليه و تم إنابة المركز القومي للبحوث للبدء فى الخطوات التنفيذية خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2019.

 


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